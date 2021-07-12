READING, Pa. - Josh Stephen of the Reading Fightins was named the Double-A Northeast Player of the Week on Monday.

Stephen compiled a .500 batting average with five extra-base hits including three doubles and two home runs during this past week's series against the Harrisburg Senators.

Stephen's selections marked the second consecutive week in which an R-Phil was given the weekly honor.

Reading is off on Monday and opens up a new series against Portland on Tuesday.