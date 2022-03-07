BERNVILLE, Pa. - The current crop of players on the Tulpehocken boys basketball team were too young to remember when the program last qualified for the state tournament in 2007.

But the Trojans are in the 2022 Class 3A field and will face West Catholic (19-5) the runnerup out of District 12 in the first round on Wednesday.

Tulpehocken is not satisfied in just being there, they are working hard to try to get a coveted state tournament victory.