MILLERSVILLE, Pa. - Twin Valley and Lampeter-Strasburg were tied 1-1 in the third inning of the District 3 5A softball championship game on Thursday when the game was suspended due to inclement weather. The contest is slated to resume on Friday at 11:30 a.m. at Millersville.

Lampeter-Strasburg struck first to grab a 1-0 lead in the top of the first after loading the bases. Then the Raiders tied the game in the bottom of the first.