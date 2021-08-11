Merion Golf Club added to list of future US Open sites

HAVERFORD, Pa. - The USGA and PGA Tour announcing upcoming host sites for the US Open. Merion Golf Club will play host to some of golf's greatest once again. 

It was announced Wednesday that Merion will host the 2030 and 2050 US Open's, and the US Women's Opens in 2034 and 2054. 

The USGA last hosted this event at Merion Golf Club in 2013.