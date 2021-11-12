Hershey's Candylane Traditions

SHARE YOUR FAVORITE HOLIDAY TRADITION AND YOU COULD WIN A PAIR OF TICKETS TO SEE HERSHEY’S CHRISTMAS CANDYLANE IN 2021. ENJOY MORE THAN 5 MILLION TWINKLING LIGHTS. ENJOY YOUR FAVORITE RIDES AND COASTERS. SEE SANTA AND HIS REINDEER. VISIT TREEVILLE AT THE BOARDWALK WITH MORE THAN A DOZEN TREES THAT SHARE THE STORY OF THE SWEETEST PLACE ON EARTH. PLUS, DINE AT SPECTACULAR PLACES INSIDE HERSHEY'S CHOCOLATE TOWN LIKE THE CHOCOLATE RESTAURANT BAR AND PATIO, MILTON'S ICE CREAM PARLOR AND THE SWEETEST CONFECTIONARY KITCHEN. THIS YEAR WILL BE EXTRA SPECIAL, AS WE RETURN TO OUR FAVORITE HOLIDAY TRADITONS. TELL US YOURS AND YOU COULD WIN A PAIR OF TICKETS TO GO TO HERSHEY'S CHRISTMAS CANDYLANE. ONE GRAND PRIZE ALSO RECEIVES MEAL AND GAME VOUCERS. WINNERS WILL BE ANNOUCED ON 69 NEWS AT 4PM ON 12/13/21.
CONTEST DATES:
11/15/2021 - 12/12/2021
GENERAL CONTEST RULES | PRIVACY POLICY
Prize Summary and value:
FOUR PAIRS OF TICKETS TO HERSHEY'S CHRISTMAS AT CANDYLANE: $599.60 (Eight Tickets)
TWO MEAL VOUCHERS: $26
TWO GAME VOUCHERS: $38
TOTAL VALUE: $663.60