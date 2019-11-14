上海2019年11月15日 /美通社/ -- 昨日，国际权威咨询机构弗若斯特沙利文（Frost & Sullivan）公布了2019年度“最佳实践奖”（Frost & Sullivan Best Practices Awards）评选结果，药明康德凭借其开放式、一体化的赋能平台，荣获“2019全球一体化药物开发竞争策略创新及领导力奖”，这是药明康德连续第三年获此殊荣。
弗若斯特沙利文“最佳实践奖”旨在表彰全球各领域在领导力、技术创新、客户服务、业务拓展等方面不断变革突破、追求卓越的杰出公司。弗若斯特沙利文认为，作为全球医疗健康行业的积极贡献者，药明康德享有良好的品牌声誉，为客户提供前沿的药物研发和生产解决方案、数据管理及分析服务，能够满足不同客户的定制化需求。
“作为行业领先的平台型企业，药明康德提供的一体化服务覆盖了药物研发和生产的各个阶段，能够顺应不断变化的市场需求，公司业务规模实现连年增长。”弗若斯特沙利文分析师 Aarti Chitale 表示，“如今，药明康德已成为深受全球客户信赖的合作伙伴，通过提供高品质的解决方案，不断提高研发效率、降低研发成本，加速新药上市进程。”
“感谢弗若斯特沙利文对药明康德赋能平台的认可。”药明康德董事长兼首席执行官李革博士表示，“我们将继续加强全方位、一体化的能力和技术平台建设，赋能全球客户加速新药研发进程，让更多、更好的新药早日问世，造福广大病患。”
关于药明康德
药明康德（股票代码：603259.SH/2359.HK）为全球生物医药行业提供全方位、一体化的新药研发和生产服务。通过赋能全球制药、生物科技和医疗器械公司，药明康德致力于推动新药研发进程，为患者带来突破性的治疗方案。本着以研究为首任，以客户为中心的宗旨，药明康德通过高性价比和高效的研发服务，助力客户提升研发效率，服务范围涵盖化学药研发和生产、细胞及基因疗法研发生产、医疗器械测试等领域。目前，药明康德的赋能平台正承载着来自全球30多个国家的3700多家合作伙伴的研发创新项目，致力于将更多新药、好药带给全球病患，早日实现“让天下没有难做的药，难治的病”的愿景。