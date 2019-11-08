福州2019年11月9日 /美通社/ -- 平潭海洋企业有限公司（纳斯达克：PME，“平潭海洋”或“公司”），是一家总部位于中华人民共和国的全球化渔业公司。公司今日公布截至2019年9月30日的第三季度和前九个月财务报告。
2019年第三季度财务业绩摘要
- 营业收入为1,120万美元
- 毛利润为360万美元
- 净利润为440万美元
- 归属于公司所有者的净利润为400万美元，基本每股收益、稀释每股收益均为0.05美元
管理层评述
公司董事会主席兼首席执行官卓新荣先生表示：“公司自2018年初开始分批部署更新改造的渔船投入生产，渔获销量稳步增加，2019年第三季度的销量相比去年同期增长了。但渔获产品的价格会受市场行情的影响而有所波动。本季度，公司平均售价最低的鱼种贡献了最高的单个鱼种销售收入和销量，导致营业收入同比下降。此外，本季度是季风季节，渔船捕捞的渔获难以运回，渔获上市量与上个季度相比下降了，这对本季度的收入也造成了一定影响。但是，我们坚信，公司整体产能的提高是助力收入增长的重要因素。我们在公布上个季度的财务业绩时提及，公司有31艘船舶处于更新改造的不同阶段。目前这批渔船已经全部完成更新改造，其中25艘已先后离港出海，且大部分已经抵达预定的作业海域，其余6艘也正在做出海准备工作，有望在近期开赴印度洋公海海域作业。我们将致力于提高产能和扩充捕捞渔获种类，积极开拓其他可从事渔业捕捞作业的公海海域。同时，我们也在努力探索加强商业战略的其他业务模式，包括通过战略合作进入国际贸易市场。”
影响平潭海洋经营业绩的因素
公司此前已披露，印度尼西亚政府于2014年12月初颁布了为期6个月的暂停新发和更新捕捞许可证的禁令，以便印尼海事和渔业部（“MMAF”）能够打击非法捕鱼活动、整顿海洋捕捞秩序。公司于2015年2月停止了印尼海域所有渔船的捕捞作业。禁令期间，公司得知通过印尼阿丰那公司经营的4艘渔船的捕捞许可证以及印尼金马安公司的渔业经营许可证均被撤销，阿丰那公司和金马安公司是平潭海洋在印尼开展业务的当地合作公司。由于以上原因，也因为禁令禁止更新许可证，公司渔船所有的当地捕捞许可证目前均已失效。
2015年11月，印尼政府宣布禁令结束。但是，印尼海事和渔业部既未实施新的渔业政策也未恢复外国造渔船许可证的发放和更新程序，公司不了解许可证发放和更新程序何时会恢复。由于当时公司大部分的收益来自这一海域，此禁令给公司的生产经营造成了严重影响，我们认为公司的财务业绩还会继续受到不利影响。
2017年9月，公司得知部署在印度洋-太平洋海域的13艘渔船的捕捞许可证被东帝汶民主共和国农业和渔业部暂停，渔船同时停靠在港口内。东帝汶农渔部指控公司在申请捕捞许可证的过程中是否存在不实陈述以及这些渔船是否同时也在印尼注册，并对此进行了调查。公司反驳了这些指控。由于没有证据支持上述指控，东帝汶政府最终同意放行渔船。目前这13艘渔船已经返回中国进行维护保养。
截至2019年9月30日，公司的141艘渔业船舶中有12艘在印度的孟加拉湾海域；46艘位于公海海域；17艘渔船正在准备出海；6艘渔船正在更新改造；13艘渔船如上所述已从东帝汶民主共和国返回中国；其余47艘渔船之前获中国农业和农村部批准在印尼的阿拉弗拉海海域作业，其中19艘已于2019年前九个月内返回中国进行维护保养。位于印尼海域的渔船目前没有作业生产，原因如上文所述，包括（1）政府禁令导致捕捞许可证目前失效；（2）运营渔船的当地合作公司渔业经营许可证被撤销；或是（3）4艘渔船的渔业捕捞许可证被撤销。
2019年第三季度财务业绩摘要
（单位：百万美元，股份数和每股收益除外）
第三季度
2019
2018
（未审计）
（未审计）
营业收入
$11.2
$14.7
营业成本
$7.6
$5.3
毛利润
$3.6
$9.4
毛利率
32.1%
63.9%
净利润
$4.0
$12.6
基本和稀释后加权平均股份数
79.1
79.1
每股收益（单位：美元）
$0.05
$0.16
资产负债表摘要
（单位：百万美元，每股账面价值除外）
9/30/2019
12/31/2018
（未审计）
（审计）
现金和现金等价物
$20.4
$2.0
流动资产合计
$85.3
$15.5
资产总额
$392.8
$247.0
流动负债合计
$113.2
$73.1
非流动负债合计
$125.1
$22.3
负债合计
$238.6
$95.4
股东权益
$154.2
$151.6
负债和股东权益总额
$392.8
$247.0
每股账面价值（单位：美元）
$1.95
$1.92
合并财务和经营情况回顾
营业收入
2019年第三季度，公司营业收入为1,120万美元，2018年同期收入为1,470万美元，同比下降23.9%。收入减少的主要原因是销售组合有所不同。2019年第三季度，公司销售量约为868万公斤，2018年同期销量约为583万公斤，增长49.0%。销量增长主要是因为投入作业的渔船数量增多。2019年第三季度，渔获的平均单位售价比2018年同期降低了48.8%。主要是因为销量最高的渔获品种销售价格较低，拉低了公司渔获的平均单位售价。
2019年前九个月，公司的营业收入为5,510万美元，2018年同期收入为3,920万美元。收入增长的主要原因如上所述，主要是由于运营的船舶数量增加。2019年前九个月销售量增长106.7%，从去年同期1,589万公斤增加到3,285万公斤。2019年前九个月，平均单位售价同比下降31.7%。
毛利率
2019年第三季度，公司毛利率为32.1%，2018年同期毛利率为63.9%。
2019年前九个月，公司毛利率为30.7%，2018年同期毛利率为56.0%。
2019年第三季度和前九个月与去年同期相比毛利率均有所下降，下降的主要原因是新渔船作业海域不同，捕捞的渔获组合也不同，导致产品的平均单位售价分别下降48.8%和31.7%。
2019年第三季度，公司毛利润为360万美元，与去年同期940万美元相比毛利润减少580万美元，下降61.8%。
2019年前九个月，公司毛利润为1,690万美元，与去年同期2,190万美元相比毛利润减少500万美元，下降22.8%。毛利润减少的原因是渔获的平均单位售价下降，而渔获的单位成本保持稳定。
销售费用
2019年第三季度，销售费用为65万美元，2018年同期销售费用为32万美元。销售费用同比增加的主要原因是与去年同期相比，2019年被保险渔船的数量以及从港口运往国内仓库的渔获数量增加，使得相关保险费用、运输装卸费和市场推广费用增加。
2019年前九个月，销售费用为190万美元，2018年同期为120万美元。费用增加的主要原因如上所述。
行政管理费用
2019年第三季度，行政管理费用为160万美元，去年同期为220万美元，减少约60万美元，下降25.0%。
2019年前九个月，行政管理费用为850万美元，2018年同期费用为830万美元，增加约20万美元，上涨3.2%。
净利润
2019年第三季度，净利润为440万美元，2018年同期净利润为1,370万美元，降低67.9%。
2019年前九个月，净利润为750万美元，2018年同期净利润为1,810万美元。降低58.6%。
归属于公司所有者的净利润
2019年第三季度，归属于公司所有者的净利润为400万美元，基本每股收益、稀释每股收益为0.05美元，2018年同期归属于公司所有者的净利润为1,260万美元，基本每股收益、稀释每股收益为0.16美元。
2019年前九个月，归属于公司所有者的净利润为670万美元，基本每股收益、稀释每股收益0.09美元，归属于公司所有者的净利润为1,640万美元，基本每股收益、稀释每股收益0.21美元。
电话会议详情
平潭海洋已公告将在美国东部时间2019年11月12日星期二上午8:30（北京时间2019年11月12日星期二晚上21:30）召开电话会议讨论公司财务业绩。
会议拨入号码：
现场参加会议拨入号（免费）： +1 877-407-0310
现场参加会议拨入号（国际）： +1 201-493-6786
想要收听网络直播的投资者，请访问：http://www.ptmarine.com，并点击页面顶部的电话会议链接，或是访问：https://78449.themediaframe.com/dataconf/productusers/pme/mediaframe/33419/indexl.html。网络广播将会存档，在会议结束后大约30天之内可在公司的网站上获取。
关于平潭海洋
平潭海洋是一家全球性渔业公司，通过其子公司福建省平潭县远洋渔业集团有限公司（即“平潭远洋”）开展远洋捕捞作业。
商业风险和前瞻性声明
本新闻稿所载内容可能包括前瞻性陈述。1955年《私人证券诉讼改革法案》依照美国1933年《证券法》和1934年《证券交易法》为前瞻性声明提供了“安全港”。包含“估计”、“预计”、“预测”、“计划”、“相信”、“可能”、“期望”、“预期”、“打算”、“计划”、“潜在”、“能够”、“期望”及类似这样的表达或这些词的否定形式的陈述为前瞻性陈述。虽然前瞻性陈述反映了管理层的诚信判断，但这些陈述仅基于我们目前所知的事实和因素。因此，前瞻性陈述本身具有风险性和不确定性，实际的结果可能与前瞻性陈述中讨论过或预计到的结果有实质不同。风险包括预期增长和增长战略；需要额外的资金和融资；将渔船部署或重新部署至外国水域及相关许可证要求；成功管理与客户、经销商等重要关系的能力；政府监管机构所采取的行动，如印尼禁渔令、技术变革；竞争；对我们的产品和服务的需求；国际、国内或经营所在地市场的一般经济状况恶化；可能对公司业务和运营造成不利影响的立法或监管变化；严重影响公司渔船产能及其产生预期的年收入和净收入能力的经营性、机械性、气候性或其它不可预见的问题；以及平潭海洋提交给美国证券交易委员会的文件中列明的各种风险因素，请参阅www.sec.gov，其中包括平潭海洋最近的年度报告10-K表以及季度报告10-Q表。读者应谨慎，请勿不适当地依赖任何前瞻性陈述，这些陈述仅适用于截至声明日期的情况。除非出于法律规定，平潭海洋没有义务出于任何原因更新或修正任何前瞻性陈述。
公司联系人：
于洋
首席财务官
平潭海洋企业有限公司
电话：+86 591 8727 1753
ryu@ptmarine.net
李冬芳
投资者关系部经理
平潭海洋企业有限公司
电话：+86 591 8727 1753
mli@ptmarine.net
投资者关系顾问
臻石真联有限公司
PTmarine@pure-rock.com
平潭海洋企业有限公司及其子公司
营业和综合收益（损失）合并报表（未审计）
（单位：美元）
第三季度
前九个月
2019
2018
2019
2018
营业收入
$
11,179,946
$
14,685,465
$
55,067,249
$
39,175,903
营业成本
7,594,714
5,300,829
38,134,552
17,235,179
毛利润
3,585,232
9,384,636
16,932,697
21,940,724
营业费用
销售费用
650,786
319,919
1,895,991
1,181,720
行政管理费用
628,672
774,693
3,113,870
3,855,961
行政管理费用-折旧
913,986
1,378,056
2,885,203
4,423,289
补助收入
(5,288,586)
(7,477,736)
(5,288,586)
(8,529,848)
减值损失
70,896
-
2,546,338
-
处置固定资产（收回）损失
(1,777)
(49,626)
164,375
2,129,124
营业费用合计
(3,026,023)
(5,054,694)
5,317,191
3,060,246
营业利润
6,611,255
14,439,330
11,615,506
18,880,478
其它收益（费用）：
利息收入
6,131
4,552
26,420
39,084
利息支出
(776,569)
(261,974)
(2,903,816)
(919,542)
外币换算损失
(340,012)
(373,237)
(389,643)
(207,022)
成本法投资（损失）收益
(6,766)
(9,052)
340,885
388,368
权益法投资损失
(96,129)
(60,422)
(477,972)
(121,537)
其它费用
(987,517)
(2,312)
(735,359)
(2,997)
其它总费用净额
(2,200,862)
(702,445)
(4,139,485)
(823,646)
所得税前收入
4,410,393
13,736,885
7,476,021
18,056,832
所得税
-
-
-
-
净利润
$
4,410,393
$
13,736,885
$
7,476,021
$
18,056,832
减：归属于非控制性股权的净利润
377,859
1,133,820
751,682
1,635,990
归属于公司所有者的净利润
$
4,032,534
$
12,603,065
$
6,724,339
$
16,420,842
综合收益（损失）
净利润
4,410,393
13,736,885
7,476,021
18,056,832
其他综合（损失）收益
未实现的外币换算损失
(5,966,142)
(6,297,631)
(3,066,793)
(8,348,613)
综合（损失）收益
$
(1,555,749)
$
7,439,254
$
4,409,228
$
9,708,219
减：归属于非控制性股权的综合收益
220,968
630,060
345,945
968,131
归属于公司所有者的综合（损失）收益
$
(1,776,717)
$
6,809,194
$
4,063,283
$
8,740,088
归属于公司所有者的普通股每股净收益
基本和稀释后每股收益
$
0.05
$
0.16
$
0.09
$
0.21
发行在外的普通股加权平均数：
基本和稀释后
79,055,053
79,055,053
79,055,053
79,055,053
平潭海洋企业有限公司及其子公司
合并资产负债表
（单位：美元）
2019年
2018年
9月30日
12月31日
（未审计）
资产
流动资产：
货币资金：
$
20,420,442
$
1,966,855
应收账款，净坏账准备
2,066,113
6,307,492
应收关联方款项
40,038,786
-
存货，净存货跌价准备
21,253,480
5,840,207
预付费用
948,059
644,824
其他应收款
566,463
698,450
流动资产合计
85,293,343
15,457,828
其他资产：
成本法投资
2,969,079
3,059,797
权益法投资
27,663,103
28,872,521
使用权投资
673,882
-
物业、厂房和设备净值
276,151,101
199,571,425
其他资产合计
307,457,165
231,503,743
资产总计
$
392,750,508
$
246,961,571
负债和股东权益
流动负债：
应付账款
$
47,626,482
$
30,642,125
应付账款 - 关联方
319,056
3,244,843
短期借款
4,955,542
5,085,139
一年内到期的长期负债
51,676,116
8,487,295
应计负债和其他应付款
8,196,779
6,058,548
租赁负债 - 流动负债
436,520
-
应付关联方款项
23,328
19,555,277
流动负债合计
113,233,823
73,073,227
其他负债：
租赁负债
198,282
-
长期借款 - 非流动负债
125,125,479
22,329,234
其他负债合计
125,323,761
22,329,234
负债合计
$
238,557,584
$
95,402,461
承付款项和或有负债
股东权益：
归属于公司所有者的权益：
普通股（账面价值$0.001；授权发行225,000,000股；
79,055
79,055
资本公积
81,682,599
81,682,599
留存收益
56,317,408
49,593,069
法定储备金
14,760,112
14,760,112
累计其他综合损失
(17,884,517)
(13,448,047)
归属于公司所有者的权益总额
134,954,657
132,666,788
非控制性股权
19,238,267
18,892,322
股东权益合计
154,192,924
151,559,110
负债和股东权益总计
$
392,750,508
$
246,961,571
平潭海洋企业有限公司及其子公司
合并现金流量表（未审计）
（单位：美元）
前九个月
2019
2018
经营活动产生的现金流量：
净利润
$
7,476,021
$
18,056,832
营业净利润调整为营业活动产生的现金流量净额
折旧
7,699,244
6,933,572
坏账准备减少
13,247
(36,814)
存货跌价准备（减少）增加
(370,959)
38,614
权益法投资损失
477,972
121,537
处置固定资产损失
164,375
2,129,124
渔船减值损失
2,533,091
-
经营性资产和负债的变动：
应收账款
4,170,551
6,877,799
存货
(15,713,023)
(5,711,759)
预付费用
(332,644)
(5,729,266)
其他应收款
114,731
(435,794)
其他应收款 - 关联方
(358,553)
-
应付账款
(3,965,580)
(530,936)
应付账款 - 关联方
(2,919,909)
677,529)
应计负债和其它应付款项
1,552,427
(939,878)
客户预付款项
839,137
-
应计负债和其他应付款项 - 关联方
(1,290)
-
应付关联方款项
(9,432,979)
2,529,409
经营活动（使用）产生的净现金
(8,054,141)
23,979,969
投资活动产生的现金流量：
购置物业、厂房和设备
(105,567,685)
(21,915,319)
政府渔船建造补助金
33,128,784
5,302,166
投资活动使用的现金流量净额
(72,438,901)
(16,613,153)
筹资活动产生的现金流量：
取得短期借款收到的现金
15,184,981
偿还短期债务支付的现金
-
(14,633,675)
取得长期借款收到的现金
163,551,743
-
偿还长期债务支付的现金
(11,963,642)
(2,990,981)
（偿还关联方）关联方预付款项
(10,111,087)
3,712,957
发放给关联方的贷款
(41,667,842)
-
支付股息的现金
-
(2,371,652)
筹资活动产生（使用）的现金流量净额
99,809,172
(1,098,370)
汇率对现金、现金等价物和限定用途现金的影响
(862,543)
(574,848)
现金、现金等价物和限定用途现金净增加
18,453,587
5,693,598
现金、现金等价物和限定用途现金 - 期初
1,966,855
3,826,727
现金、现金等价物和限定用途现金 - 期末
$
20,420,442
$
9,520,325
补充披露现金流量信息：
现金用于支付：
利息
$
10,382,198
$
1,331,128
所得税
$
-
$
-
调整为综合资产负债表中的金额：
现金和现金等价物
20,420,442
9,520,325
现金、现金等价物和限定用途现金总计
$
20,420,442
$
9,520,325
非现金投资和筹资活动：
通过减少长期资产的预付款购买物业和设备
$
-
$
11,602,983
以信用购置物业和设备的应付款
$
22,429,610
38,672,775