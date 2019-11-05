上海2019年11月5日 /美通社/ -- 11月5日，第二屆中國國際進口博覽會在上海國家會展中心盛大開啟。150多個國家和地區的3000多家企業、約50萬專業採購商齊聚黃浦江畔，共襄盛會。中聯重科旗下的意大利CIFA濕噴機、德國m-tec干混砂漿等6款設備亮相進博會裝備展區。這些智能、靈動、前沿的設備代表了該領域內全球最高水平，受到了廣泛關注。
走進北廣場的裝備製造展區，各種「巨無霸」機械精彩紛呈。一輛橙色的噴射機械手臂架直指蒼穹，在藍天白雲下的室外展區分外亮眼。這便是中聯重科意大利CIFA公司的最新力作：CSS3-Z1濕噴機。「33年前，意大利CIFA公司就成功研發製造出世界第一台混凝土噴射機械手，其產品一直是行業內高品質、高可靠性、高效率的代名詞。CSS3-Z1濕噴機是近年來中聯重科與意大利CIFA的技術深度融合，並結合中國隧道施工實際工況打造的精品」，中聯重科湖南CIFA公司總經理助理周希耀介紹道。
CSS3-Z1濕噴機集聚了眾多顯著優勢。該產品是行業內唯一的柴電雙動力作業設備，在無法供應電力的戶外或者隧洞電力故障的情況下仍可通過柴油機進行噴射作業。其次，它擁有全球首創的9個自由度的仿生學臂架系統，能輕易捕捉隧道輪廓實現無死角噴射。Z字形的折疊臂架，使得它在高度僅為3.2m、寬度2.5m的隧道內就能打開臂架，滿足狹小空間工況作業，適應性極強。產品的臂座可滑移，一次定位噴射更大面積，路肩和護坡施工更顯優勢。此外，CSS3-Z1濕噴機在施工效率、噴射反彈率以及整機使用壽命等各方面均優於同行設備。
與濕噴機相比，位於該展位的中聯重科德國m-tec的干混砂漿設備則顯得小而精。個頭雖小，卻是智慧和科技的結晶，並且極具「前沿感」。中聯重科m-tec（中國）總經理楊健介紹道：「m-tec亮相本次展會的是5款業界領先的干混砂漿設備。其中，MR 3D混合機+ACS自動清潔系統也是此次參展的重頭產品。這款產品經過精密計算和設計的混合機筒體及密封結構、以及滿足各種參數要求的混合刀具，可迅速使物料達到99.5%以上的均勻度，小時產能達15-200噸，能夠從容應對各種粉料、骨材、微量添加劑、纖維、顏料的高質量混合要求，滿足3D砂漿及包括超高性能混凝土等各種複雜配方的高效率高質量生產。」
duo-mix connect是針對「3D打印砂漿」研製而成。該產品具有各種標準的模擬和數字接口，用戶可以從外部控制設備。duo-mix connect 3D打印砂漿雙混泵具有卓越的「水平+豎直」兩次強力連續攪拌技術，特別適合於3D打印砂漿的高效攪拌和泵送，並具有非常寬泛的配方及材料的適應性，同時，該產品具有全自動控制、體積小、移動方便、清洗便捷等優勢特點，在10多個國家的3D打印砂漿項目中獲得了好評。
展位現場，一套3D打印的桌凳讓觀眾倍感新奇。楊健介紹道：「這套桌凳的原材料便是MR 3D混合機+ACS自動清潔系統生產的打印砂漿，並通過duo-mix connect連接後打印而成。」此外，亮相展會的還有mono-mix、M330混漿泵，G140氣力輸送泵3款產品。G140氣力輸送泵憑借強大的輸送能力和較強的材料適應性，在砂漿高層輸送設備中更是佔據著王者地位，以全自動運行、輸送高度高、無需清洗管道等顯著優勢廣受客戶青睞。
意大利CIFA和德國m-tec公司分別為混凝土機械和干混砂漿設備領域的頂尖企業。意大利CIFA公司成立於1928年, 是全球混凝土機械排名前三的老字號，生產了意大利第一台車載式混凝土攪拌機、第一座商品（預拌）混凝土攪拌站、第一台混凝土輸送泵車等產品，具有行業領先的技術工藝優勢。而成立於1978年的德國m-tec，經過41年的創新發展，已成為全球干混砂漿設備領域的第一品牌。目前，m-tec產品涉及4個系列的30多款產品，為全世界110個國家提供建築干混砂漿生產設備、混合機、散裝筒倉和干混砂漿施工機械等專業的設備和解決方案，其技術已獲得多項國際專利。
意大利CIFA和德國m-tec分別在2008年和2014年加入中聯重科大家庭後，更是開啟了融合發展新篇章。中聯重科通過與海外收購的企業深度融合，持續發力碳纖維臂架技術、主動減振技術、輕量化研究與應用等一批混凝土機械和干混砂漿設備領域的重大關鍵技術，並保持了行業領先地位；並且在供應鏈和市場銷售生產等方面取得了巨大的協同效應。
中聯重科副總裁郭學紅在展會現場表示道：「正如進博會所展現出的開放、創新、活力一樣，在經濟全球化和全球化合作的大背景下，中聯重科也將與意大利CIFA、德國m-tec持續深入融合，發揮技術、市場、資源互補的優勢，協同發展，為彼此帶來更大的成就；並將秉持創新、可持續發展的研發理念，用卓越的、行業領先的產品，共同創造美好生活、構築美好未來。」
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