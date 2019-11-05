上海2019年11月5日 /美通社/ -- 11月5日，第二届中国国际进口博览会在上海国家会展中心盛大开启。150多个国家和地区的3000多家企业、约50万专业采购商齐聚黄浦江畔，共襄盛会。中联重科旗下的意大利CIFA湿喷机、德国m-tec干混砂浆等6款设备亮相进博会装备展区。这些智能、灵动、前沿的设备代表了该领域内全球最高水平，受到了广泛关注。
走进北广场的装备制造展区，各种“巨无霸”机械精彩纷呈。一辆橙色的喷射机械手臂架直指苍穹，在蓝天白云下的室外展区分外亮眼。这便是中联重科意大利CIFA公司的最新力作：CSS3-Z1湿喷机。“33年前，意大利CIFA公司就成功研发制造出世界第一台混凝土喷射机械手，其产品一直是行业内高品质、高可靠性、高效率的代名词。CSS3-Z1湿喷机是近年来中联重科与意大利CIFA的技术深度融合，并结合中国隧道施工实际工况打造的精品”，中联重科湖南CIFA公司总经理助理周希耀介绍道。
CSS3-Z1湿喷机集聚了众多显著优势。该产品是行业内唯一的柴电双动力作业设备，在无法供应电力的户外或者隧洞电力故障的情况下仍可通过柴油机进行喷射作业。其次，它拥有全球首创的9个自由度的仿生学臂架系统，能轻易捕捉隧道轮廓实现无死角喷射。Z字形的折叠臂架，使得它在高度仅为3.2m、宽度2.5m的隧道内就能打开臂架，满足狭小空间工况作业，适应性极强。产品的臂座可滑移，一次定位喷射更大面积，路肩和护坡施工更显优势。此外，CSS3-Z1湿喷机在施工效率、喷射反弹率以及整机使用寿命等各方面均优于同行设备。
与湿喷机相比，位于该展位的中联重科德国m-tec的干混砂浆设备则显得小而精。个头虽小，却是智慧和科技的结晶，并且极具“前沿感”。中联重科m-tec（中国）总经理杨健介绍道：“m-tec亮相本次展会的是5款业界领先的干混砂浆设备。其中，MR 3D混合机+ACS自动清洁系统也是此次参展的重头产品。这款产品经过精密计算和设计的混合机筒体及密封结构、以及满足各种参数要求的混合刀具，可迅速使物料达到99.5%以上的均匀度，小时产能达15-200吨，能够从容应对各种粉料、骨材、微量添加剂、纤维、颜料的高质量混合要求，满足3D砂浆及包括超高性能混凝土等各种复杂配方的高效率高质量生产。”
duo-mix connect是针对“3D打印砂浆”研制而成。该产品具有各种标准的模拟和数字接口，用户可以从外部控制设备。duo-mix connect 3D打印砂浆双混泵具有卓越的“水平+竖直”两次强力连续搅拌技术，特别适合于3D打印砂浆的高效搅拌和泵送，并具有非常宽泛的配方及材料的适应性，同时，该产品具有全自动控制、体积小、移动方便、清洗便捷等优势特点，在10多个国家的3D打印砂浆项目中获得了好评。
展位现场，一套3D打印的桌凳让观众倍感新奇。杨健介绍道：“这套桌凳的原材料便是MR 3D混合机+ACS自动清洁系统生产的打印砂浆，并通过duo-mix connect连接后打印而成。”此外，亮相展会的还有mono-mix、M330混浆泵，G140气力输送泵3款产品。G140气力输送泵凭借强大的输送能力和较强的材料适应性，在砂浆高层输送设备中更是占据着王者地位，以全自动运行、输送高度高、无需清洗管道等显著优势广受客户青睐。
意大利CIFA和德国m-tec公司分别为混凝土机械和干混砂浆设备领域的顶尖企业。意大利CIFA公司成立于1928年, 是全球混凝土机械排名前三的老字号，生产了意大利第一台车载式混凝土搅拌机、第一座商品（预拌）混凝土搅拌站、第一台混凝土输送泵车等产品，具有行业领先的技术工艺优势。而成立于1978年的德国m-tec，经过41年的创新发展，已成为全球干混砂浆设备领域的第一品牌。目前，m-tec产品涉及4个系列的30多款产品，为全世界110个国家提供建筑干混砂浆生产设备、混合机、散装筒仓和干混砂浆施工机械等专业的设备和解决方案，其技术已获得多项国际专利。
意大利CIFA和德国m-tec分别在2008年和2014年加入中联重科大家庭后，更是开启了融合发展新篇章。中联重科通过与海外收购的企业深度融合，持续发力碳纤维臂架技术、主动减振技术、轻量化研究与应用等一批混凝土机械和干混砂浆设备领域的重大关键技术，并保持了行业领先地位；并且在供应链和市场销售生产等方面取得了巨大的协同效应。
中联重科副总裁郭学红在展会现场表示道：“正如进博会所展现出的开放、创新、活力一样，在经济全球化和全球化合作的大背景下，中联重科也将与意大利CIFA、德国m-tec持续深入融合，发挥技术、市场、资源互补的优势，协同发展，为彼此带来更大的成就；并将秉持创新、可持续发展的研发理念，用卓越的、行业领先的产品，共同创造美好生活、构筑美好未来。”
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