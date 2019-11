Las novedades: Disney Festival of Holidays presenta la celebración de personajes 'Mickey's Happy Holidays' en Disney California Adventure Park; Disney Holiday Dance Party incluye personajes de Disney en Disneyland Park 'World of Color - Season of Light' regresa en 2019, así como favoritos de las fiestas como los fuegos artificiales 'Believe... in Holiday Magic', el desfile 'A Christmas Fantasy' e 'it's a small world' Holiday