上海和纽约2019年11月13日 /美通社/ -- IMAX China Holding, Inc.（港交所：1970）和IMAX Corporation (纽交所：IMAX )今日宣布陈远鹏先生将自2019年12月9日起担任IMAX China首席执行官。
履新后，陈远鹏先生将全权领导和管理IMAX China业务，公司在2019年持续创下破纪录的票房表现并实现了强劲的影院网络增长。陈远鹏先生将直接向IMAX China董事会汇报。陈远鹏先生将携自身在娱乐、会展及项目服务行业数十年的国际化管理经验，助力IMAX China业务的发展。此前，陈远鹏先生曾在位列全球前十的会展公司 -- 慕尼黑博览集团（Messe Muenchen）担任其中国首席执行官。
2011年起首位担任IMAX China首席执行官的陈建德先生将被新任命为IMAX China副主席。陈建德先生会继续为公司发展提供关键战略指导并重点关注政府和行业关系。
“如今，中国各大院线、电影人和观众们都对IMAX 体验®表现出空前强劲的需求，我们在中国的业务版图比以往任何时候都更宽阔和多元化，”IMAX公司首席执行官理查德·葛尔方（Richard Gelfond）先生表示，“陈远鹏先生在跨国娱乐、会展和大型业务拓展领域所取得的杰出成绩，将对进一步推动IMAX China的强劲市场表现发挥至关重要的作用。”
此外，葛尔方先生还表示：“我们对陈建德先生将IMAX打造为中国领先的高端娱乐体验所做出的贡献深怀感激。毫无疑问， IMAX China如今所取得的成就与陈建德先生的长期贡献密不可分。”
陈远鹏先生加入IMAX China之时，正值公司飞速发展之际，期间票房屡创新高，影院网络迅速增长 -- 在大中华区的商业影院已超过660家。截至2019年10月7日国庆档结束，IMAX在中国大陆的影院票房较2018年同期增长了30%（以人民币计算）。此外， 2019年中国国产影片的IMAX票房在近期突破了1.08亿美元，力创公司历史新纪录。
“我很高兴将率领卓越的IMAX China团队，帮助公司把握中国市场的重大新机遇，促进未来业务的发展，” 陈远鹏先生表示：“从好莱坞到华语电影，IMAX以震撼人心、沉浸式的观影体验，成为越来越多消费者的观影选择。”
在加入IMAX之前，陈远鹏先生于2017年加入慕尼黑博览集团（Messe Muenchen）并担任中国首席执行官一职，除带领公司成功完成一项收购以外，还深度参与战略规划，显著提高了公司的财务业绩。在加入慕尼黑博览集团之前，陈远鹏先生曾任万达东方影都总裁，并在影都初期发展阶段协助开发了其在电影和内容方面的业务模型。此前，陈远鹏先生曾在励展博览集团（Reed Exhibitions）担任多项领导职务，其中包括励展中国的首席运营官，期间他不仅开发了公司的整体业务，还推进了励展的数字化转型。在励展之前，陈远鹏先生曾带领制造商SNP公司（SNP Corporation）实现了全球范围的成功扩张。
陈远鹏先生自2009年起长居中国发展。他曾在赫尔大学（The University of Hull）取得工商管理硕士学位，在默多克大学（Murdoch University）获得经济学学士学位。
关于 IMAX China
IMAX China是IMAX Corporation 根据开曼群岛法律注册成立的子公司，系有限责任公司，IMAX Corporation 成立 IMAX China的目的在于管理 IMAX 在大中华区不断增长的业务。IMAX China在香港联合交易所主板上市，股票代码为“1970”。
关于 IMAX Corporation
IMAX是创新的娱乐技术提供商，结合专有的软件，影院设计和设备，创造出一种身临其境般的体验，让观众感觉置身于电影之中。知名制片人和电影公司都利用 IMAX影院以特别的方式与观众联系起来。IMAX网络成为世界多地的主要电影重要的电影发行平台。
IMAX的总部设在纽约、多伦多和洛杉矶，在伦敦、都柏林、东京、上海设有办公室。截至 2019年 9月 30日， IMAX在全球 81个国家和地区共有 1568家 IMAX影院 (1473家商业综合项目内影院，14家旅游景点商业影院与 81家科教场馆影院)。
IMAX®, IMAX® 3D, IMAX DMR®, Experience It In IMAX®, An IMAX 3D Experience®， The IMAX Experience®， IMAX Is Believing®以及 IMAX nXos®都是 IMAX Corporation的注册商标。关于公司的更多信息可登录 www.imax.cn或 www.imax.com 查询。您也可以通过新浪微博（weibo.com/imax）、微信（ID：IMAXCN）查询。