上海2019年11月12日 /美通社/ -- 於2019年11月25日-28日在上海新國際博覽中心（浦東）盛大舉行的第十九屆上海國際紡織工業展覽會（下稱上海紡機展）開幕在即。本屆上海紡機展由上海市國際展覽有限公司、上海紡織技術服務展覽有限公司、雅式展覽服務有限公司聯合主辦。在「智匯紡織．跨出更好生活」的主題下，展會1,200多家海內外展商展示一系列紡織科技及創新生活應用，包括：針織及織襪、紡紗/紡絲、織造、數碼印花、印染等。除展示之外，展會將圍繞著「紡科銀河」、「數字化」、「物料與跨界創新」及「環保」的四大主題舉行一系列具行業前瞻性的專題論壇及活動，提供一個讓觀眾緊貼「數碼紡織時尚趨勢」的交流平台。
「紡科銀河」的三大系列活動為今年展會的重要亮點，各種展示、講座、會議及比賽將覆蓋紡織工業4.0、AI人工智能及紡織與時尚業供應鏈優化等的最新科技，為未來的市場需求作好準備。展會將在W5館隆重推出「紡科初創星球專區」、「紡科創新講座」及「第二屆上海國際紡織製造高峰論壇」，提供一個平台讓科創企業展示嶄新時尚科技，展品包括發熱織物、3D定制牛仔褲、人工智能生產管理方案、光自潔紗線及衣物防蟲技術等。另外，展會更與香港理工大學紡織及服裝學系合作舉辦「AIFT 2019」，致力推動紡織時尚與人工智能融合，與業界一同探討如何攜手邁向「工業4.0」及「新零售時代」。主題演講包括物聯網、紡織和服裝供應鏈建模、紡織材料缺陷檢測、紡織材料顏色測量、智能紡織品和服裝，可穿戴設備、3D建模及虛擬試衣、零售銷售智能管理及時尚銷售預測。
中國保健協會健康紡織分會聯手雅式展覽服務有限公司主辦「2019國際健康紡織科創大會」，論壇以新材料、新工藝、新技術、新理念為主線，探討如何用創新紡織穿出健康，睡出健康為主要題材。展會另設有牛仔論壇及數碼印花論壇，引領業界探索紡織時尚可持續之路。
「2019上海紡機展」部分精彩活動
11月25日
上海紡機展開幕典禮 + VIP參觀團
第二屆上海國際紡織製造高峰論壇-開幕典禮 + 主題演講
紡科創新講座(I)
WTTDC 2019 第二屆智匯紡織設計大賽 - 決賽 + 頒獎典禮
11月26日
第二屆上海國際紡織製造高峰論壇-開幕典禮 + 主題演講
AIFT 2019第二屆時尚及紡織人工智能國際會議 - 開幕典禮 + 主題演講
時尚牛仔新生態 - 可持續發展論壇
紡科創新講座(II) - 香港科技園(HKSTP)展團
11月27日
2019國際健康紡織科創大會
展會設有8大主題展區
紡紗、紡絲及產業用紡織機械專區
織造機械專區 針織及織襪機械專區
數碼印花機械專區
印花、染色、後整理機械專區
染料及紡織化學品專區
紡織機械零配件專區
紡科銀河/紡科初創星球（新）
11月21日前預先登記立免100元人民幣入場費
成功於截止日期前登記的觀眾可豁免100元人民幣的四天通行證費用，優先參加多個現場專題論壇及尊享特快進入會場。
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展會活動及報名：http://www.Shanghaitex.cn